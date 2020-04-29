Хазенхюттль розповів про користь епічної поразки 0:9 від Лестера – тренер отримав підтримку від легенди АПЛ

Керманич англійського Саутгемптона Ральф Хазенхюттль пригадав розгромну поразку від Лестера (0:9) в першому колі Прем'єр-ліги.

"Я отримав SMS від Алекса Фергюсона. Я не був знайомий із ним і так і не познайомився б, якби ми не програли 0:9.

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Це був позитивний момент, який мені дуже допоміг. Коли мені потрібно було на щось опертися, то я відчув емоційний підйом. Я би звільнив себе на місці керівництва. Ми були безнадійними, справжня катастрофа.

Усе подальше життя мені доведеться жити з цим результатом. Та чудово, що ми перемогли 2:1 у матчі-відповіді. Це дозволило мені стати досвідченішим тренером", – цитує австрійця Goal.

Відзначимо, що поразка "лисицям" трапилася у 10-му турі. На вимушену паузу в чемпіонаті Англії Саутгемптон під керівництвом Хазенхюттля пішов на 14-му місці (34 очки), випереджаючи зону вильоту на 7 пунктів.

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