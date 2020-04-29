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Хазенхюттль розповів про користь епічної поразки 0:9 від Лестера – тренер отримав підтримку від легенди АПЛ

29 квітня 21:01 194 Читать на русском
Хазенхюттль розповів про користь епічної поразки 0:9 від Лестера – тренер отримав підтримку від легенди АПЛ
Ральф Хазенхюттль / Reuters

Керманич англійського Саутгемптона Ральф Хазенхюттль пригадав розгромну поразку від Лестера (0:9) в першому колі Прем'єр-ліги.

13’ Раян Бертранд
 
Бен Чілвел 10’
Юрі Тілеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джеймі Варді 45’
Айозе Перес 57’
Джеймі Варді 59’
Джеймс Меддісон 85’
Джеймі Варді 90+3’
10’ Бен Чілвел
13’ Раян Бертранд
18’ Юрі Тілеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джеймі Варді
57’ Айозе Перес
59’ Джеймі Варді
85’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймі Варді

"Я отримав SMS від Алекса Фергюсона. Я не був знайомий із ним і так і не познайомився б, якби ми не програли 0:9.

"Це просто катастрофа", – тренер Саутгемптона вибачився за ганебну поразку від Лестера

Це був позитивний момент, який мені дуже допоміг. Коли мені потрібно було на щось опертися, то я відчув емоційний підйом. Я би звільнив себе на місці керівництва. Ми були безнадійними, справжня катастрофа.

Усе подальше життя мені доведеться жити з цим результатом. Та чудово, що ми перемогли 2:1 у матчі-відповіді. Це дозволило мені стати досвідченішим тренером", – цитує австрійця Goal.

Відзначимо, що поразка "лисицям" трапилася у 10-му турі. На вимушену паузу в чемпіонаті Англії Саутгемптон під керівництвом Хазенхюттля пішов на 14-му місці (34 очки), випереджаючи зону вильоту на 7 пунктів.

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Теги
Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Алекс Фергюсон Саутгемптон Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль Саутгемптон - Лестер Сіті
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