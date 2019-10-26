"Это просто катастрофа", – тренер Саутгемптона извинился за позорное поражение от Лестера

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль прокомментировал сокрушительное поражение в матче 10 тура АПЛ против Лестера (0:9).

"Это был один из худших вечеров в моей жизни. Наше выступление – просто катастрофа, я должен извиниться и взять на себя полную ответственность.

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Я никогда не видел, чтобы команда действовала так, не было никакой борьбы. На это страшно смотреть, но каждый, кто остался на трибуне – настоящий фанат этого клуба. Я гордый человек, но наша игра в этом матче – это не то, что я хочу видеть", – заявил Хазенхюттль в комментарии ВВС.

Напомним, что сейчас Саутгемптон находится в зоне вылета АПЛ – 18 место с восемью очками в активе.

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