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"Это просто катастрофа", – тренер Саутгемптона извинился за позорное поражение от Лестера

09:32 59 Читати українською
"Это просто катастрофа", – тренер Саутгемптона извинился за позорное поражение от Лестера
Ральф Хазенхюттль / Getty Images

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль прокомментировал сокрушительное поражение в матче 10 тура АПЛ против Лестера (0:9).

13’ Райан Бертранд
 
Бен Чилвелл 10’
Юри Тилеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джейми Варди 45’
Айозе Перес 57’
Джейми Варди 59’
Джеймс Мэддисон 85’
Джейми Варди 90+3’
10’ Бен Чилвелл
13’ Райан Бертранд
18’ Юри Тилеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джейми Варди
57’ Айозе Перес
59’ Джейми Варди
85’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джейми Варди

"Это был один из худших вечеров в моей жизни. Наше выступление – просто катастрофа, я должен извиниться и взять на себя полную ответственность.

Тотальное уничтожение с хет-триками Варди и Переса в видеообзоре матча Саутгемптон – Лестер – 0:9

Я никогда не видел, чтобы команда действовала так, не было никакой борьбы. На это страшно смотреть, но каждый, кто остался на трибуне – настоящий фанат этого клуба. Я гордый человек, но наша игра в этом матче – это не то, что я хочу видеть", – заявил Хазенхюттль в комментарии ВВС.

Напомним, что сейчас Саутгемптон находится в зоне вылета АПЛ – 18 место с восемью очками в активе.

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Саутгемптон Саутгемптон Англия Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль Саутгемптон - Лестер Сити
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