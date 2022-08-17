В первом туре Примеры среднее "чистое" время игры составило всего 52 минуты 31 секунду, посчитал AS. Хави обратил внимание на это после ничьей с Райо Вальекано (0:0), игроки которого охотно лежали на газоне и затягивали игру.

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"Для меня это абсурдная ситуация, и Райо здесь далеко не одинок. Думаю, что мы остаемся единственным большим видом спорта, который не играет "чистое" время. Разве мы не хотим честной игры? Что ж, давайте положим конец мошенничеству", – заявил разгневанный Хави.

Изменение вычета времени давно обсуждается футбольным сообществом. Ранее именитый английский рефери Марк Клаттенбург предложил играть 60 "чистых" минут вместо нынешних "грязных" 90 с дополнительными, которые в действительности не компенсируют все задержки.

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