У першому турі Прімери середній "чистий" час гри склав лише 52 хвилини 31 секунду, порахував AS. Хаві звернув увагу на це після нічиєї з Райо Вальєкано (0:0), гравці якого охоче лежали на газоні і затягували гру.

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"Для мене це безглузда ситуація, і Райо тут далеко не самотній. Гадаю, що ми залишаємося єдиним великим видом спорту, який не грає "чистий" час. Хіба ми не хочемо чесної гри? Що ж, давайте покладемо край шахрайству", – заявив розгніваний Хаві.

Зміна вирахування часу давно обговорюється футбольною спільнотою. Раніше іменитий англійський рефері Марк Клаттенбург запропонував грати 60 "чистих" хвилин замість нинішніх "брудних" 90 з додатковими, які насправді не компенсують усі затримки.

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