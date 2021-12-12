В матче 17-го тура чемпионата Испании Осасуна спасла ничью с Барселоной. Отчет о поединке читайте на "Футболе 24".

Неожиданное домашнее поражение Барселоны в предыдущем туре от Бетиса на последних минутах заставляло каталонцев реабилитироваться в матче с Осасуной. Семиматчевая безвыигрышная серия команды Ягоба Аррасате позволяла болельщикам "блаугранас" рассчитывать на положительный результат.

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Гости сразу же бросились на ворота соперника, однако защита памплонцев не позволяла нанести прицельный удар. Кинжальная атака Барсы завершилась голом на 12-й минуте – Нико удачно замкнул прострел Гави. Но уже через две минуты Осасуна сравняла! Давид Гарсия после навеса Монкайолы со стандарта головой переправил мяч в дальний угол ворот – тер Штеген в прыжке пытался дотянуться, но...

Качели продолжились – команды то и дело оказывались у ворот друг друга и пытались результативно завершить атаку. На 20-й минуте лишь преждевременный выход Марка-Андре к линии штрафной предотвратил гол – немец буквально снял сферу с головы соперника после навеса. Контратака в ответ 3 в 2 завершилась неточной передачей де Йонга – Фрэнки вместо того, чтобы пробить самому из выгодной позиции, начал искать еще лучшее решение, отдал на право и защитник вынес мяч на угловой.

В середине второго тайма "режим Месси" продемонстрировал Абде Эззалзули. Мароканский форвард подобрал сферу на левом фланге, ворвался в штрафную Осасуны, накрутил нескольких защитников, вышел на ударную позицию, но не пробил, решив поискать лучшей точки. Обыграл еще несколько защитников, снова не пробил, развернулся, добежал до линии, чтобы прострелить и только здесь был накрыт соперниками. Невероятный класс от представителя Барселоны!

Начало второго тайма ознаменовалось голом гостей! Стремительная контратака каталонцев правым флангом, прострел в штрафную, Фрэнк де Йонг не дотянулся головой, сфера перелетела через него и попала на ногу Эззалзули. Форвард мощным ударом едва не порвал сетку.

Гол на некоторое время успокоил Осасуну: ее атаки стали не столь быстрыми. Успокоилась и сама Барселона – ведя в счете, она без нервов гасила порывы памплонцев.

На 70-й минуте тер Штеген в борьбе с защитником оказался на газоне и врачам пришлось немного поколдовать над немцем, чтобы привести его в чувства. За 5 минут до завершения матча хозяева сравняли: после розыгрыша углового мяч отскочил к Авиле и тот с дальнего расстояния мощным ударом прошил кипера Барселоны.

Ничья принесла каталонцам 24 очка и восьмую строчку турнирной таблицы, Осасуна с 21-м баллом – одиннадцатая.

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