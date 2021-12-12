Осасуна расписала ничью с Барселоной в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Назначение Хави Эрнандеса на должность главного тренера не помогло Барселоне быстро справиться с кризисом. Команда до сих пор демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах каталонцы одержали только одну победу.

Барселона в конце матча потеряла победу над Осасуной – "мароканский Месси" и проклятие последних минут

С Осасуной Барса дважды выходила вперед благодаря голам 19-летних Нико Гонсалеса и Абде Эззалзули. Однако памплонцы, которые уже 8 туров не могут одержать победу, спасли ничью на последних минутах. Интересно, что в турнирной таблице "сине-гранатовые" всего на 2 очка опережают своего сегодняшнего соперника.