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Хави уже определился со своим первым звездным трансфером, если возглавит Барселону

10:02 319 Читати українською
Хави уже определился со своим первым звездным трансфером, если возглавит Барселону
Хави Эрнандес / Фото ФК Барселона

Легенда Барсы Хави Эрнандес уже определился со своими будущими первыми шагами на посту наставника каталонского клуба.

Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, является одним из основных кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, если действующего наставника Барсы уволят, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, в случае назначения 39-летнего специалиста в кресло главного тренера "блаугранас" Эрнандес будет требовать у руководства клуба подписать хавбека Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

Напомним, Барселона демонстрирует неубедительные результаты на старте нового сезона. После 6-ти туров Ла Лиги команда Вальверде находится на 6-й строчке.

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Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Хави Эрнандес Хави Эрнандес Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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