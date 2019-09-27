Хави уже определился со своим первым звездным трансфером, если возглавит Барселону

Легенда Барсы Хави Эрнандес уже определился со своими будущими первыми шагами на посту наставника каталонского клуба.

Хави Эрнандес, который сейчас возглавляет катарский Аль-Садд, является одним из основных кандидатов на замену Эрнесто Вальверде, если действующего наставника Барсы уволят, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, в случае назначения 39-летнего специалиста в кресло главного тренера "блаугранас" Эрнандес будет требовать у руководства клуба подписать хавбека Манчестер Сити Рахима Стерлинга.

Напомним, Барселона демонстрирует неубедительные результаты на старте нового сезона. После 6-ти туров Ла Лиги команда Вальверде находится на 6-й строчке.

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