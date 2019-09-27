Хаві вже визначився зі своїм першим зірковим трансфером, якщо очолить Барселону

Легенда Барси Хаві Ернандес вже визначився зі своїми майбутніми першими кроками на посаді наставника каталонського клубу.

Хаві Ернандес, який зараз очолює катарський Аль-Садд, є одним із основних кандидатів на заміну Ернесто Вальверде, якщо чинного наставника Барси звільнять, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, у випадку призначення 39-річного фахівця у крісло головного тренера "блаугранас" Ернандес вимагатиме у керівництва клубу підписати хавбека Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Нагадаємо, Барселона демонструє непереконливі результати на старті нового сезону. Після 6-ти турів Ла Ліги команда Вальверде перебуває на 6-й сходинці.

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