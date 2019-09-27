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Хаві вже визначився зі своїм першим зірковим трансфером, якщо очолить Барселону

09:56 2590 Читать на русском
Хаві вже визначився зі своїм першим зірковим трансфером, якщо очолить Барселону
Хаві Ернандес / Фото ФК Барселона

Легенда Барси Хаві Ернандес вже визначився зі своїми майбутніми першими кроками на посаді наставника каталонського клубу.

Хаві Ернандес, який зараз очолює катарський Аль-Садд, є одним із основних кандидатів на заміну Ернесто Вальверде, якщо чинного наставника Барси звільнять, повідомляє Daily Mail.

Барселона не хоче платити "смішний" штраф і подасть апеляцію у справі щодо неправомірності трансферу Грізманна

За інформацією видання, у випадку призначення 39-річного фахівця у крісло головного тренера "блаугранас" Ернандес вимагатиме у керівництва клубу підписати хавбека Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Нагадаємо, Барселона демонструє непереконливі результати на старті нового сезону. Після 6-ти турів Ла Ліги команда Вальверде перебуває на 6-й сходинці.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Хаві Ернандес Хаві Ернандес Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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