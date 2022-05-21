Рики Пуч, Умтити, Мингеса и Брейтуэйт не входят в планы Барселоны на следующий сезон, сообщает Фабрицио Романо в твиттере.

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Хави уже подтвердил информацию, заявив, что сообщил об этом игрокам. А вот Левандовски остается целью каталонцев, что подтвердил наставник "Блаугранас". Президент Барселоны Жоан Лапорта заверил Хави, что каталонцы смогут усилить состав.

Напомним, после последнего тура Бундеслиги Роберт объявил, что возможно больше не сыграет за Баварию. Руководство клуба подтвердило желание форварда уйти, но будет просить за него 35-40 млн. евро. Соглашение Левандовски с Баварией рассчитано еще на год.

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Many players are prepared to leave Barcelona this summer. Xavi now confirms he’s spoken with some of them to communicate the intention to sell ️ #FCB



Riqui Puig, Umtiti, Mingueza and Braithwaite are not in Barça plans.



Xavi confirms: “Yes, I spoke with them and others”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022