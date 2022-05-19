Барселона имела список из 7 игроков, которыми хотела бы усилить состав, но возможная продажа Френки Де Йонга позволит подписать аж 9 новичков, информирует AS.

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Планируется серьезное усиление защитного звена – каталонцы рассматривают кандидатуры Андреаса Кристенсена, Сесара Аспиликута, Жюля Кунде и Маркоса Алонсо. Если подписать Кунде не получится, то рассматривают вариант с Кулибали.

В полузащите хотят видеть Франка Кессье, Карлоса Солера и Мартина Субименди. Атаку же каталонцы планируют усилить Рафинью из Лидса и, конечно же, Робертом Левандовски.

Отметим, что усиление будет как на правах свободных агентов, так и на упрощенных условиях. У Кристенсена, Кессье завершаются контракты летом этого года, а у Аспиликуэты, Алонсо, Левандовски, Солера соглашения с клубами подходят к концу в следующем году, потому получится снизить цену трансфера.

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