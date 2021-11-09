Хаві Ернандес розпочав виконувати свої обов'язки як головний тренер Барселони.

Вчора каталонці провели презентацію Хаві для громадськості, а сьогодні він уже працює з футболістами.

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Фото та відеокадри з тренувальної бази команди у своїх соцмережах опублікувала прес-служба Барселони.

До слова, Хаві Ернандес на посаді головного тренера замінив Рональда Кумана. Керівництво каталонців звільнило нідерландця через погані результати. Після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці.

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