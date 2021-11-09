Хаві провів перше тренування у Барселоні
16:10 - Читать на русском
Хаві Ернандес розпочав виконувати свої обов'язки як головний тренер Барселони.
Вчора каталонці провели презентацію Хаві для громадськості, а сьогодні він уже працює з футболістами.
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Фото та відеокадри з тренувальної бази команди у своїх соцмережах опублікувала прес-служба Барселони.
До слова, Хаві Ернандес на посаді головного тренера замінив Рональда Кумана. Керівництво каталонців звільнило нідерландця через погані результати. Після 12 турів Ла Ліги Барселона лише 9-та у турнірній таблиці.
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Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2021
Xavi @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/KxQjeDmBtg
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