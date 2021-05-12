Хави продлил контракт с Аль-Саддом – специалист предусмотрел план побега в Барселону
12 мая 23:15 - Читати українською
Хави Эрнандес решил пока остаться в Катаре.
Хави Эрнандес подписал новый контракт с Аль-Саддом, сотрудничество между испанцем и катарским клубом рассчитано до лета 2023-го, сообщает официальный сайт команды.
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По информации AS, в соглашении также предусмотрена возможность досрочного ухода Хави, если его пригласят возглавить Барселону. Напомним, 41-летний испанец является легендой каталонского клуба (1998-2015 годы).
По итогам прошлого сезона местного первенства Аль-Садд под руководством Хави завоевал золотые медали.
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