Хави Эрнандес решил пока остаться в Катаре.

Хави Эрнандес подписал новый контракт с Аль-Саддом, сотрудничество между испанцем и катарским клубом рассчитано до лета 2023-го, сообщает официальный сайт команды.

Барселона размышляет над увольнением Кумана – не спасет даже триумф в Ла Лиге

По информации AS, в соглашении также предусмотрена возможность досрочного ухода Хави, если его пригласят возглавить Барселону. Напомним, 41-летний испанец является легендой каталонского клуба (1998-2015 годы).

По итогам прошлого сезона местного первенства Аль-Садд под руководством Хави завоевал золотые медали.

Барса програла титул з найгіршим пасом у кар'єрі Мессі: Лапорта має 6 дилем, а фани назвали несподіваного тренера