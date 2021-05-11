Совет директоров "блаугранас" имеет разные мнения о работе Рональда Кумана во главе клуба, сообщает ESPN.

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Одна часть хочет пригласить нового наставника независимо от итогов текущего сезона. Главными причинами является то, что стиль, который Куман прививает Барселоне, не соответствует долгосрочным целям клуба. Кроме этого, им не нравится акцент на оборону, который делает тренер, а также не устраивают неудачи каталонцев в больших матчах. Отмечается, что президент клуба Жоан Лапорта был взбешен поражением от Гранады, которое ухудшило шансы Барселоны на чемпионство.

Другая часть совета директоров, наоборот, отмечает большую работу тренерского штаба в текущем сезоне, а также то, что несмотря на сложные обстоятельства, Куман предоставляет возможности юным талантам "блаугранас". Несмотря на все слухи, нидерландец активно участвует в планировании трансферов каталонцев.

Напомним, Куман возглавил Барселону летом 2020 года и добыл с каталонцами Кубок Испании. "Блаугранас" вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате еще имеет шансы на победу, отставая от первого Атлетико на 2 очка.

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