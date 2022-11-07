"Снова самый сложный соперник. Но мы будем с нетерпением ждать этого матча. Манчестер Юнайтед – это команда с большой историей. После прихода тен Хага они добились значительного прогресса, там выступают отличные игроки. Это худший жребий из возможных. Снова нам не везет.

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Мы будем соперничать, анализировать Манчестер Юнайтед и пытаться пройти дальше. Это вызов, и мы идем к нему. Клуб никогда не выигрывал Лигу Европы. Фавориты? Фаворитизм остается за вами, прессой и букмекерами. Мы будем пытаться соревноваться на поле, потому что это сложнее всего", – приводит слова Хави Sport.es.

Отметим, что Барселона встретится в стыковых поединках Лиги Европы с Манчестер Юнайтед. Первые игры запланированы на 16 февраля, ответные матчи – через неделю.

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