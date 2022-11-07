Хаві поскаржився на жереб у Лізі Європи: "У Барселони знову найскладніший суперник"
Головний тренер Барселони Хаві поділився думками про результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2022/23.
"Знову найскладніший суперник. Але ми з нетерпінням чекатимемо на цей матч. Манчестер Юнайтед – команда з великою історією. Після приходу тен Хага вони досягли значного прогресу, там виступають відмінні гравці. Це найгірший жереб із можливих. Знову нам не щастить.
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Ми будемо змагатися, аналізувати Манчестер Юнайтед і намагатимемось пройти далі. Це виклик, і ми йдемо до нього. Клуб ніколи не вигравав Лігу Європи. Фаворити? Фаворитизм залишається за вами, пресою та букмекерами. Ми намагатимемося змагатись на полі, бо це найскладніше", – наводить слова Хаві Sport.es.
Зазначимо, що Барселона зустрінеться у стикових поєдинках Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Перші ігри заплановані на 16 лютого, матчі-відповідь – через тиждень.
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