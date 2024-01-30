Нападающий Барселоны Жоау Фелиш не сможет помочь своей команде в ближайшем матче.

В лазарете каталонского клуба находились шесть игроков. Гави, Серхи Роберто, Маркос Алонсо, Бальде, Рафинья и тер Штеген не могут помочь команде из-за различных повреждений. Хави перед встречей с Осасуной, которая состоится 1 февраля, потерял и Жоау Фелиша.

Левандовски провел тайную встречу с Хави – поляк назвал виновных в провале Барселоны

Пресс-служба Барселоны сообщила, что во время тренировки португалец получил повреждение. У Фелиша диагностировано растяжение внешней боковой связки правой лодыжки. Сроки восстановления нападающего пока неизвестны.

Стоит заметить, что голкипер Марк-Андре тер Штеген уже начал тренировки в общей группе, впрочем, он еще не готов выйти на поле.

Напомним, что Барселона находится на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с 44 баллами. От первой строчки каталонцы отстают на 11 очков.

Жирона вернула лидерство, приблизив Бенитеса к отставке – Довбика остановил сейв тура, Цыганков упустил супершанс