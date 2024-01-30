Нападник Барселони Жоау Феліш не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі.

У лазареті каталонського клубу перебували шість гравців. Гаві, Серхі Роберто, Маркос Алонсо, Бальде, Рафінья та тер Штеген не можуть допомогти команді через різноманітні пошкодження. Хаві перед зустріччю з Осасуною, яка відбудеться 1 лютого, втратив й Жоау Феліша.

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Прес-служба Барселони повідомила, що під час тренування португалець зазнав пошкодження. У Феліша діагностовано розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правої щиколотки. Термін відновлення нападника наразі невідомий.

Варто зауважити, що голкіпер Марк-Андре тер Штеген вже розпочав тренування в загальній групі, але ще не готовий вийти на поле.

Нагадаємо, що Барселона перебуває на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги з 44 балами. Від першої сходинки каталонці відстають на 11 очок.

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