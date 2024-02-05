Длительное время в лазарете каталонцев находилась значительная часть основных игроков. Перед матчем с Гранадой, который состоится 11 февраля, Хави сможет рассчитывать на трех лидеров, которые восстановились после повреждений.

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Как сообщает AS, Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению на поле. Вратарь Барселоны не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а в воскресенье, 4 февраля, вернулся к тренировкам в общей группе.

Сейчас все указывает на то, что тер Штеген попадет в стартовый состав каталонцев на ближайший матч. Отмечается, что Барселона хочет задействовать голкипера как можно быстрее. Также ожидается, что против Гранады на поле смогут вернуться Рафинья и Серхи Роберто.

Сейчас в лазарете Барселоны находятся только пять игроков. До сих пор продолжают восстановление Гави, Бальде, Фелиш, Ферран Торрес и Маркос Алонсо. Возвращение последних трех на поле прогнозируется в конце февраля.

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