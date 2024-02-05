Головний тренер Барселони Хаві зможе розраховувати одразу на трьох гравців, які вилікувалися від травм.

Тривалий час в лазареті каталонців перебувала значна частина основних гравців. Перед матчем з Гранадою, який відбудеться 11 лютого, Хаві зможе розраховувати на трьох лідерів, які відновилися після ушкоджень.

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Як повідомляє AS, Марк-Андре тер Штеген близький до повернення на поле. Воротар Барселони не грав з 12 листопада через болі в спині. У грудні він переніс операцію, а в неділю, 4 лютого, повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі все вказує на те, що тер Штеген потрапить до стартового складу каталонців на найближчий матч. Зазначається, що Барселона хоче задіяти голкіпера якнайшвидше. Також очікується, що проти Гранади на поле зможуть повернутися Рафінья та Серхі Роберто.

Наразі в лазареті Барселони перебувають лише п'ять гравців. Досі продовжують відновлення Гаві, Бальде, Феліш, Ферран Торрес та Маркос Алонсо. Повернення останніх трьох на поле прогнозується в кінці лютого.

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