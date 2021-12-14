Джон де Йонг, отец хавбека "блаугранас", прокомментировал слухи о вероятном уходе своего сына из команды во время зимнего трансферного окна.

"Я знаю, что Барселоне нужны деньги, а отличное предложение по Фрэнки может помочь. Правда, я думаю, что это не произойдет в ближайшее время, хотя пять лучших европейских клубов уже звонили.

Манчестер Юнайтед хочет подписать Фрэнки де Йонга – Барселона поставила условия

Манчестер Юнайтед или Бавария? Там часто бывает плохая погода. Хотя, конечно, дело только в футболе, но это тоже имеет значение", – цитирует Джона де Йонга нидерландское издание AD .

Отметим, Хави считает 24-летнего полузащитника нетронутым. Он выступает за Барселону с 2019 года, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

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