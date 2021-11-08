"Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, которые радовались как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости. Этот день будет отмечен в истории клуба.

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Мы полностью доверяем Хави. Он умеет управлять. Ему будет непросто, потому что ему еще предстоит создать команду. Но он убедил меня, сказав, что может многое выжать из этой команды. Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была.

Ла Лига проверяет нас снова, в этом нет ничего нового. В Испании на все операции смотрят под микроскопом. Они постоянно придумывают что-нибудь новое. Если они решат изучить наше соглашение с Хави, проблем не будет. У нас мало свободных средств, но они есть. Хави будет руководить командой. Он убедил меня в своих способностях. Уверен, что он сможет вернуть команду в правильное русло, он ее хорошо знает и понимает, как нужно играть", – сказал Лапорта во время пресс-конференции.

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