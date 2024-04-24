Главный тренер Барселоны Хави продолжит руководить командой и в следующем сезоне. Как информирует Mundo Deportivo, ссылаясь на внутренние источники в клубе, президент "блаугранас" Жоан Лапорта нашёл нужные слова для Хави, чтобы убедить его соблюсти свой контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

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В среду Барселона не намерена делать официального заявления по этому поводу. Лапорта пообщается со СМИ в четверг, 25 апреля. Тогда же президент клуба объяснит это решение.

Напомним, что сегодня спортивный директор "блаугранас" Деку встретился с Хави и его братом Оскром Эрнандесом, который занимает должность первого ассистента. Журналист Жерар Ромеро сообщил, что Деку попросил главного тренера избавиться от Оскара и получил от Хави негативный ответ по этому поводу. "У меня сложилось впечатление, что Хави оскорбили эти требования Деку", – отметил Ромеро. После этой встречи португалец и испанец отправились в дом президента Барселоны Лапорты.

Напомним, что в январе Хави анонсировал уход из Барселоны по итогам этого сезона.

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