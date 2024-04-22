Барселона все еще верит, что сможет уговорить Хави Эрнандеса остаться во главе команды.

Наставник "кулес" в январе объявил, что покинет команду после завершения сезона. Как сообщает Mundo Deportivo, Хави рассматривает возможность пересмотреть свое решение.

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В ближайшее время 44-летний испанец проведет переговоры со спортивным директором Деку и президентом Барселоны Жоаном Лапортой. Отмечается, что руководство "блаугранас" выразило полное доверие к тренеру. Хави видит, что его проект с молодыми игроками развивается, а с поддержкой, которую он чувствует, можно работать дальше.

В то же время лидеры Барселоны также передали ему частно и публично свое желание, чтобы он остался руководить командой.

Хави понимает, что "кулес" нуждается в изменениях и руководство уже работает над трансферным окном. Барселона попытается привлечь полузащитника Гвидо Родригеса из Бетиса, который не был первым выбором, но понравился тренеру. Другой целью "блаугранас" является Дани Ольмо из Лейпцига.

Кроме того, возвращение на Камп Ноу – это еще одна дополнительная причина для Хави. Возможность впервые использовать новый стадион в качестве тренера Барселоны и с командой, которая прогрессирует, является главным стимулом для испанца.

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