Хаві залишиться тренером Барселони на наступний сезон, незважаючи на "зраду" Деку
Керівництво Барселони переконало Хаві дотриматися свого контракту до кінця сезону 2024/25.
Головний тренер Барселони Хаві продовжить керувати командою і в наступному сезоні. Як інформує Mundo Deportivo, посилаючись на внутрішні джерела в клубі, президент "блаугранас" Жоан Лапорта знайшов потрібні слова для Хаві, щоб переконати його дотримати свій контракт, розрахований до літа 2025 року.
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У середу Барселона не має наміру робити офіційної заяви стосовно цього. Лапорта поспілкується зі ЗМІ в четвер, 25 квітня. Тоді ж президент клубу пояснить це рішення.
Нагадаємо, що сьогодні спортивний директор "блаугранас" Деку зустрівся з Хаві та його братом Оскром Ернандесом, який обіймає посаду першого асистента. Журналіст Жерар Ромеро повідомив, що Деку попросив головного тренера позбутися Оскара і отримав від Хаві негативну відповідь. "У мене склалося враження, що Хаві образили ці вимоги Деку", – зазначив Ромеро. Після цієї зустрічі португалець та іспанець вирушили до будинку президента Барселони Лапорти.
Нагадаємо, що в січні Хаві анонсував відхід із Барселони за підсумками цього сезону.
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