Хави официально стал главным тренером Аль-Садда

Легенда Барселоны Хави Эрнандес начал свою тренерскую карьеру.
Аль-Садд на своем официальном сайте объявил о назначении Хави Эрнандеса на тренерский мостик катарского клуба.
Хави провел последний матч в карьере – Аль-Садд проиграл, но вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Контракт 39-летнего испанца с клубом рассчитан до 2020 года.
Работу в новом для себя амплуа Эрнандес начнет со следующего сезона.
Напомним, Хави защищал цвета Аль-Садда в течение последних 4-х лет. До этого легендарный испанец выступал за Барселону в 1998-2015 годах.
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