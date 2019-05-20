Хави провел последний матч в карьере – Аль-Садд проиграл, но вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Культовый экс-полузащитник испанской Барселоны Хави Эрнандес сыграл последний матч в профессиональной карьере.

Испанец провел 90 минут в составе катарского Аль-Садда в матче группового этапа Лиги чемпионов АФК против иранского Персеполиса (0:2).

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Несмотря на поражение Аль-Садд сыграет в 1/8 финала континетального турнира. Матчи этой стадии состоятся в начале августа, когда 39-летний испанец уже будет исполнять функции наставника катарского гранда.

Напомним, что Хави возглавит Аль-Садд после завершения карьеры, хотя болельщики Барселоны хотели бы видеть его во главе "блаугранас" после провала каталонцев в полуфинале ЛЧ против Ливерпуля. Хави перебрался в Катар в 2015 году. До этого он провел 24 года в системе испанской Барселоны.