Хаві офіційно став головним тренером Аль-Садда

Легенда Барселони Хаві Ернандес розпочав свою тренерську кар'єру.

Аль-Садд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Хаві Ернандеса на тренерський місток катарського клубу.

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Контракт 39-річного іспанця з клубом розрахований до 2020 року.

Роботу в новому для себе амплуа Ернандес розпочне з наступного сезону.

Нагадаємо, Хаві захищав кольори Аль-Садда протягом останніх 4-х років. До цього легендарний іспанець виступав за Барселону в 1998-2015 роках.

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