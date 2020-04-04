Хави не остался в стороне проблемы коронавируса – легенда Барселоны пожертвовал солидную сумму

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Хави присоединился к борьбе с коронавирусом, финансово поддержав каталонскую больницу.

Хави вместе со своей женой Нури Куниллерою выделили 1 млн евро каталонской больницы на борьбу с коронавирусом, сообщает твиттер медучреждения.

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Интересно, что Лионель Месси также выделил приличную сумму на борьбу с коронавирусом именно в эту клинику. К слову, в Испании выявлено почти 120 тысяч случаев заражения коронавируса, из них чуть более 11 тысяч летальных случаев.

Напомним, в январе распространялись слухи, что Хави должен заменить Эрнесто Вальверде на посту наставника Барсы, но в итоге каталонский гранд возглавил Кике Сетьен.

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