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Хави не остался в стороне проблемы коронавируса – легенда Барселоны пожертвовал солидную сумму

4 апреля 23:30 12 Читати українською
Хави не остался в стороне проблемы коронавируса – легенда Барселоны пожертвовал солидную сумму
Хави / соцсети

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Хави присоединился к борьбе с коронавирусом, финансово поддержав каталонскую больницу.

Хави вместе со своей женой Нури Куниллерою выделили 1 млн евро каталонской больницы на борьбу с коронавирусом, сообщает твиттер медучреждения.

Хави уже назвал свой тренерский штаб и первые трансферы в Барселоне

Интересно, что Лионель Месси также выделил приличную сумму на борьбу с коронавирусом именно в эту клинику. К слову, в Испании выявлено почти 120 тысяч случаев заражения коронавируса, из них чуть более 11 тысяч летальных случаев.

Напомним, в январе распространялись слухи, что Хави должен заменить Эрнесто Вальверде на посту наставника Барсы, но в итоге каталонский гранд возглавил Кике Сетьен.

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Теги
коронавирус Испания Хави Эрнандес Хави Эрнандес Барселона Барселона
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