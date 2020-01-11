Хави: Моя мечта – тренировать Барселону

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес прокомментировал информацию о возможности возглавить Барселону.

"Я не буду скрывать, что моя мечта – тренировать Барселону. Я повторял это много раз в своих интервью. Все это знают. Я – фанат Барселоны, она всегда в моем сердце.

Хави ведет переговоры с Барселоной, – спортивный директор Аль-Садда

Абидаль – мой друг. Я встречался с ним много раз. Я уважаю Барселону, уважаю Вальверде и уважаю свой контракт с Аль-Саддом. Я сконцентрирован на своей работе с этим клубом", – цитирует Хави Marca.

Напомним, Хави Эрнандес возглавил Аль-Садд в мае прошлого года. Легендарный футболист Барселоны и сборной Испании завершил свою игровую карьеру именно в этом клубе.

Барселона рассматривает приглашение 39-летнего специалиста на пост главного тренера как приоритетный вариант в случае увольнения нынешнего наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше