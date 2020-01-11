Головний тренер катарського Аль-Садда Хаві Ернандес прокоментував інформацію про можливість очолити Барселону.

"Я не буду приховувати, що моя мрія – тренувати Барселону. Я повторював це безліч разів у своїх інтерв'ю. Всі це знають. Я – фанат Барселони, вона завжди у моєму серці.

Хаві веде переговори з Барселоною, – спортивний директор Аль-Садда

Абідаль – мій друг. Я зустрічався з ним багато разів. Я поважаю Барселону, поважаю Вальверде і поважаю свій контракт з Аль-Саддом. Я сконцентрований на своїй роботі з цим клубом", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, Хаві Ернандес очолив Аль-Садд у травні минулого року. Легендарний футболіст Барселони та збірної Іспанії завершив свою ігрову кар'єру саме в цьому клубі.

Барселона розглядає запрошення 39-річного фахівця на посаду головного тренера як пріоритетний варіант в разі звільнення нинішнього керманича каталонців Ернесто Вальверде.

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