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Ривалдо подчеркнул, что может спасти Сетьена от увольнения в Барселоне

20:18 - Читати українською
Ривалдо подчеркнул, что может спасти Сетьена от увольнения в Барселоне
Кике Сетьен / Marca

Легендарный Ривалдо убежден, что дни Кике Сетьена на посту главного тренера Барселоны подходят к концу.

 

"Трудно приходить внутри сезона. Уход Вальверде был тяжелым для клуба, и для тренера это нелегко. Они не играют в тот футбол, в который ранее играли. Я думаю, что Барселона сменит своего тренера, если они не пройдут дальше в Лиге чемпионов.

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Игроки меняются каждый сезон, но в этом сезоне из-за того, что произошло, многие команды без денег, чтобы приобрести дорогих игроков. Клуб должен покупать игроков, а некоторых нужно продавать. Барселона должна искать игроков, которые больше подходят к стилю игры клуба", – поделился Ривалдо в комментарии Marca.

Напомним, Барселона имеет шансы только на получение трофея Лиги чемпионов – каталонцы уступили Реалу в борьбе за чемпионство и вылетели из Кубка Испании.

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