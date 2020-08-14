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Хаві: Я взимку відмовив Барселоні, після цього вони не зв'язувались зі мною

00:35 - Читать на русском
Хаві: Я взимку відмовив Барселоні, після цього вони не зв'язувались зі мною
Хаві Ернандес / Фото Аль-Садд

Головний тренер Аль-Садда Хаві порівняв чинного наставника Барси з легендарним Кройфом.

"Зараз у Барсі є сторонній шум і проблеми неспортивного характеру. Не думаю, що я б зараз поїхав у Барсу, ні. У січні я сказав їм, що це невідповідний час, після чого клуб не зв'язувався зі мною.

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Як фанат Барселони я бажаю їм всього найкращого. Я дуже поважаю Кіке Сетьєна, його стиль гри дуже схожий на той, який потрібен Барселоні, тобто стиль Кройффа. Інша справа – це супутні результати", – сказав Хаві для Marca.

Нагадаємо, Сетьєн очолив каталонців у січні після звільнення Вальверде. Барса не змогла втримати першість у Ла Лізі, пропустивши вперед Реал.

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Теги
Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Хаві Хаві Ернандес Іспанія
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