Хаві: Я взимку відмовив Барселоні, після цього вони не зв'язувались зі мною

"Зараз у Барсі є сторонній шум і проблеми неспортивного характеру. Не думаю, що я б зараз поїхав у Барсу, ні. У січні я сказав їм, що це невідповідний час, після чого клуб не зв'язувався зі мною.

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Як фанат Барселони я бажаю їм всього найкращого. Я дуже поважаю Кіке Сетьєна, його стиль гри дуже схожий на той, який потрібен Барселоні, тобто стиль Кройффа. Інша справа – це супутні результати", – сказав Хаві для Marca.

Нагадаємо, Сетьєн очолив каталонців у січні після звільнення Вальверде. Барса не змогла втримати першість у Ла Лізі, пропустивши вперед Реал.

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