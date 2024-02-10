"Преданность и вовлеченность Ромеу вдохновляют. Многие игры он играл с дискомфортом. Кто-то другой бы остановился, а он вместо этого заботился о команде. Против Гранады он не будет играть. Мы дадим ему отдых.

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Тер Штеген очень важен. Он фундаментальный футболист, один из капитанов, один из прирожденных лидеров команды. Я очень доволен Пеньей, который показал, что он вратарь для Барселоны. Нам нужно больше лучших людей, и Тер Штеген является главным игроком для команды.

Рафинья будет доступен. Он очень хорошо восстановился. Он позитивный, с той же динамикой, что и до травмы. Серхи Роберто в порядке, возможно, не против Гранады, но на следующей неделе он сыграет", – цитирует Хави AS.

Напомним, Барселона сыграет против Гранады 11 февраля. Каталонцы сейчас находятся на третьей строчке с 50 баллами.

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