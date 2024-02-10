"Відданість і залученість Ромеу надихають. Багато ігор він грав з дискомфортом. Хтось інший би зупинився, а він натомість піклувався про команду. Проти Гранади він не гратиме. Ми дамо йому відпочинок.

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Тер Штеген дуже важливий. Він фундаментальний футболіст, один із капітанів, один із природжених лідерів команди. Я дуже задоволений Пеньєю, який показав, що він воротар для Барселони. Нам потрібно більше кращих людей, і Тер Штеген є головним гравцем для команди.

Рафінья буде доступний. Він дуже добре відновився. Він позитивний, з тією ж динамікою, що й до травми. Серхі Роберто в порядку, можливо, не проти Гранади, але наступного тижня він зіграє", – цитує Хаві AS.

Нагадаємо, Барселона зіграє проти Гранади 11 лютого. Каталонці наразі перебувають на третій сходинці з 50 балами.

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