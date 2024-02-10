"Блаугранас" уже определились с концепцией новой домашней формы на сезон 2024/25 – каталонцы будут играть в комплекте, который напоминает экипировку начала 2000-х.

Форма Барселоны на сезон 2024/25 будет очень схожей с той, в которой "блаугранас" играли еще в сезоне 1999/2000.

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Как сообщает fcbarcelonacollection.com, новая форма будет иметь только две широкие полосы – синюю и гранатовую. Логотип будет размещен в центре, а чуть ниже будет размещен логотип титульного спонсора – Spotify.

Добавим, что Барселона сейчас занимает третье место в чемпионате Испании с 50 пунктами, а также продолжает участие в плей-офф Лиги чемпионов. Из Кубка Испании "блаугранас" уже вылетели от Атлетика Бильбао.

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