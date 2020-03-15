Хаверц покинет Байер летом, это будет трансфер на 100 млн евро, – наставник "фармацевтов" Бос

Наставник Байера Петер Бос смирился с будущей потерей своего основного таланта Кая Хаверца.

"Каю 20 лет, но это уже его четвертый сезон в Бундеслиге. Это говорит о многом. Все в Германии считают вундеркиндом. С ним приятно работать, он умный. Он также играет на пианино.

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Мы продали его приятеля Юлиана Брандта дортмундской Боруссии прошлым летом. Хаверц внезапно стал еще более привлекательным для других клубов.

Мы не сможем сохранить его до следующего лета. Это будет трансфер на 100 млн евро", – цитирует Боса Algemeen Dagblad.

Претендентами на немецкого таланта СМИ называют Ливерпуль и Баварию. В нынешнем сезоне Бундеслиги Хаверц провел 22 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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