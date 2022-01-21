Півзахисник Ворскли Ібрахім Кане потрапив у сферу інтересів одразу двох бельгійських клубів, повідомляє Voetbalnieuws.be.

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Імена претендентів на 21-річного малійця не розкриваються, однак джерело зазначає, що це два топ-представники Ліги Жупіле.

Нагадаємо, Кане виступає за Ворсклу з вересня 2018 року. У поточному сезоні провів за полтавців 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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