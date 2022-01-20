" После прибытия в аэропорт Киева, у меня была 3-часовая поездка в мой город, и я видел солдат на улицах. Никогда не видел такого, так как обычно не пользуюсь этим маршрутом, но возле аэропорта я видел много солдат.

Братья Тилли стремятся снова играть в России

Мы начали расспрашивать украинцев, правда ли, что может начаться война, но они говорят, что ничего не будет. Говорят, если Россия нападет на Украину, это может спровоцировать мировую войну, потому что США вмешаются. Но это правда, что в Харькове, недалеко от моего города, есть солдаты.

У меня есть друг в Зените, я спросил его, что пишут в русской прессе. Он сказал мне, что это правда, что на границе с Украиной есть российские солдаты, но они планируют напасть на определенный регион, и, к сожалению, мой город (Полтава – прим.) находится в нем. Мы никогда не знаем, что может или не может произойти.

Был город, куда мы ездили играть очередной матч, но точного его названия я не помню. Он был разрушен. Увидев такое, вам станет грустно. Мы приехали, потренировались, быстро вернулись в гостиницу, сыграли матч и отбыли в Полтаву. Если говорить о более отдаленных городах, некоторые из них разрушаются и медленно умирают. Украинцы говорили мне, что в Донецке каждый день погибают солдаты, что война продолжается. И Шахтер не думает возвращаться туда.

Нам игрокам интересно, что клуб сделает с нашими контрактами, если начнется война. Украинцы говорят, что мы потеряем наши договора и нас отправят обратно в наши страны. Это рождает сомнения, недоверие, но нужно посмотреть, как страна выдержит эту ситуацию", – цитирует Рангеля UOL Esporte .

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