Стороны продлили контракт на 2 года, сообщает пресс-служба клуба Шотландской Премьер-лиги. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

"Я рад остаться в клубе. Решение было легким. Я адаптировался здесь и с нетерпением жду возможности усердно работать, прогрессировать в течение следующих нескольких лет. С момента приезда я многому научился. Должен поблагодарить руководство и сотрудников за работу со мной.

Украинец пошел на серьезное понижение в Ирландии – середняк второго дивизиона вместо чемпиона страны

Я дебютировал в первой команде Сент-Джонстона, а также в сборной Украины U-21. Я чувствую, что это правильное место для продолжения моего развития. Это был трудный год, моя семья и друзья постоянно взволнованы. Но все в клубе были рядом со мной. Болельщики тоже понимали и поддерживали меня. Все в Перте говорили слова поддержки, и это так много для меня означает", – прокомментировал событие 20-летний Кучерявый.

Добавим, что хавбек является воспитанником киевского футбола, но летом 2021-го оказался в Сент-Джонстоне. В нынешнем сезоне легионера начали подпускать к первой команде – 250 минут на поле, пока без результативных действий. В ноябре Кучерявый дебютировал за молодежную сборную Украины и даже успел забить гол Израилю.

"Ірландці кричали "Слава Україні": наш чемпіон – про бан російської в клубі, косплей Зінченка і тату-портрет дружини