Сторони продовжили контракт на 2 роки, інформує прес-служба клубу Шотландської Прем'єр-ліги. Нова угода розрахована до літа 2025-го.

"Я радий залишитись у клубі. Рішення було легким. Я адаптувався тут і з нетерпінням чекаю на можливість старанно працювати, прогресувати протягом наступних кількох років. З моменту приїзду я багато чого навчився. Мушу подякувати керівництву та співробітникам за роботу зі мною.

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Я дебютував у першій команді Сент-Джонстона, а також у збірній України U-21. Я відчуваю, що це правильне місце для продовження мого розвитку. Це був важкий рік, моя сім'я та друзі постійно схвильовані. Але всі у клубі були поряд зі мною. Уболівальники також розуміли та підтримували мене. Усі в Перті говорили слова підтримки, і це так багато для мене означає", – прокоментував подію 20-річний Кучерявий.

Додамо, що хавбек є вихованцем київського футболу, але влітку 2021-го опинився у Сент-Джонстоні. У нинішньому сезоні легіонера почали підпускати до першої команди – 250 хвилин на полі, поки без результативних дій. У листопаді Кучерявий дебютував за молодіжну збірну України і навіть встиг забити гол Ізраїлю.

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