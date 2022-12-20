Товарищеский матч

Ньор – Бордо – 3:5

Голы: Мерджи, 14, 54, Бутобба, 21, 83, 90+3 – Мванга, 36, Букеле, 48, Деларье-Шубе, 89

Обе команды выступают во втором дивизионе Франции, но если Бордо претендует на повышение, то Ньор идет среди аутсайдеров. Очный спарринг несколько отличался от официальных противостояний.

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Соперники устроили безумную перестрелку с 8 голами на двоих. Сильнее оказался Ньор, в составе которого феерили Мерджи и Бутобба – дубль и хет-трик соответственно. Игнатенко провел на поле 75 минут.

Добавим, что скоро команда хавбека сборной Украины возобновит официальный сезон. 26 декабря Бордо сыграет против Гавра на выезде.

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