Товариський матч

Ньор – Бордо – 3:5

Голи: Мерджі, 14, 54, Бутобба, 21, 83, 90+3 – Мванга, 36, Букеле, 48, Делар'є-Шубе, 89

Обидві команди виступають у другому дивізіоні Франції, але якщо Бордо претендує на підвищення, то Ньйор йде серед аутсайдерів. Очний спаринг дещо відрізнявся від офіційних протистоянь.

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Суперники влаштували божевільну перестрілку з 8 голами на двох. Сильнішим виявився Ньор, у складі якого феєрили Мерджі та Бутобба – дубль і хет-трик відповідно. Ігнатенко провів на полі 75 хвилин.

Додамо, що дуже скоро команда хавбека збірної України відновить офіційний сезон. 26 грудня Бордо зіграє проти Гавра на виїзді.

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