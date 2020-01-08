toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Хавбек сборной Люксембурга рассказал, почему отказался от перехода в Зарю

8 января 10:40 444 Читати українською
Хавбек сборной Люксембурга рассказал, почему отказался от перехода в Зарю
Крис Филлипс / фото из открытых источников

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филлипс выбрал вариант с продолжением карьеры в Бельгии.

"Я не имел достаточной информации о Заре, поэтому решил отказаться от трансфера. Честно говоря, о Ломмеле у меня также было немного сведений, но в этом случае я, по крайней мере, знал бельгийский чемпионат", – цитирует Филлипса официальный сайт бельгийского клуба.

Шахтер заинтересовался защитником Зари Михайличенко, – СМИ

Напомним, в конце 2019 года луганский клуб делал официальное предложение по трансферу Филлипса из польской Легии. Однако 25-летний футболист решил продолжить карьеру во втором по рангу дивизионе чемпионата Бельгии.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
929
Теги
Трансферы Мир Заря Заря Крис Филлипс Крис Филлипс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
57
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук