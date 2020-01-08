Хавбек сборной Люксембурга рассказал, почему отказался от перехода в Зарю

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филлипс выбрал вариант с продолжением карьеры в Бельгии.

"Я не имел достаточной информации о Заре, поэтому решил отказаться от трансфера. Честно говоря, о Ломмеле у меня также было немного сведений, но в этом случае я, по крайней мере, знал бельгийский чемпионат", – цитирует Филлипса официальный сайт бельгийского клуба.

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Напомним, в конце 2019 года луганский клуб делал официальное предложение по трансферу Филлипса из польской Легии. Однако 25-летний футболист решил продолжить карьеру во втором по рангу дивизионе чемпионата Бельгии.

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