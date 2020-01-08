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Хавбек збірної Люксембургу розповів, чому відмовився від переходу в Зорю

10:38 654 Читать на русском
Хавбек збірної Люксембургу розповів, чому відмовився від переходу в Зорю
Кріс Філліпс / фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної Люксембургу Кріс Філліпс обрав варіант з продовженням кар'єри у Бельгії.

"Я не мав достатньої інформації про Зорю, тому вирішив відмовитися від трансферу. Чесно кажучи, про Ломмел у мене також було небагато відомостей, але в цьому випадку я, принаймні, знав бельгійський чемпіонат", – цитує Філліпса офіційний сайт бельгійського клубу.

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Нагадаємо, наприкінці 2019 року луганський клуб робив офіційну пропозицію щодо трансферу Філліпса з польської Легії. Однак 25-річний футболіст вирішив продовжити кар'єру у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Бельгії.

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Трансфери Світ Зоря Зоря Кріс Філліпс Кріс Філліпс
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