Полузащитник сборной Финляндии Робин Лод поделился ожиданиями от поединка отбора к ЧМ-2022 против Украины.

"Украина – сильная команда, которую сложно обыграть. У них есть хорошие футболисты, которые могут решать ход матча. Они хорошо играют как команда. Мы должны провести на 100% успешный матч, чтобы победить", – приводит слова Лода официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.

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Напомним, первая встреча Украины и Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022 завершилась досадной ничьей из-за пенальти на последних секундах поединка.

К слову, матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки уже сегодня, 9 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Сине-желтые" пока занимают второе место в группе D, опережая финнов по дополнительным показателям.

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