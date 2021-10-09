Півзахисник збірної Фінляндії Робін Лод поділився очікуваннями від поєдинку відбору до ЧС-2022 проти України.

"Україна – сильна команда, яку складно обіграти. У них є хороші футболісти, які можуть вирішувати хід матчу. Вони добре грають як команда. Ми повинні провести на 100% успішний матч, щоб перемогти", – наводить слова Лода офіційний сайт Футбольної асоціації Фінляндії.

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Нагадаємо, перша зустріч України та Фінляндії у рамках відбору до ЧС-2022 завершилась прикрою нічиєю через пенальті на останніх секундах поєдинку.

До слова, матч Фінляндія – Україна відбудеться у Гельсінкі вже сьогодні, 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00. "Синьо-жовті" наразі посідають друге місце у групі D, випереджаючи фінів за додатковими показниками.

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