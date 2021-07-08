Полузащитник сборной Англии и Лидса Калвин Филлипс посвятил победу над Данией в полуфинале Евро-2020 своей покойной бабушке.

Бабушка Вэл покинула этот мир в начале 2021-го, сообщает TalkSport.

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В течение своей жизни она была страстной болельщицей Лидса, где сейчас выступает ее внук. Калвин Филлипс утверждает, что бабушка сыграла важную роль в развитии его карьеры, поэтому 25-летний хавбек посвятил ей победу в полуфинале чемпионата Европы.

После триумфа над Данией он снял игровую футболку и праздновал выход в финал Евро в майке с надписью "бабушка Вэл". Позже Филлипс накинул на плечи флаг Англии с данью памяти бабушки и своим прозвищем "Йоркширский Пирло».

Напомним, "Три льва" впервые за 55 лет пробились в финал крупного турнира, обыграв Данию со счетом 2:1.

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