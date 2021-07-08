Півзахисник збірної Англії і Лідса Калвін Філліпс присвятив перемогу над Данією у півфіналі Євро-2020 своїй покійній бабусі.

Бабуся Вел залишила цей світ на початку 2021-го, повідомляє TalkSport.

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Протягом свого життя вона була палкою вболівальницею Лідса, де наразі виступає її онук. Калвін Філліпс стверджує, що бабуся зіграла важливу роль у розвитку його кар'єри, тому 25-річний хавбек присвятив їй перемогу у півфіналі чемпіонату Європи.

Після тріумфу над Данією він зняв ігрову футболку і святкував вихід до фіналу Євро у майці з надписом "бабуся Вел". Пізніше Філліпс накинув на плечі прапор Англії з даниною пам'яті бабусі та своїм прізвиськом "Йоркширський Пірло".

Нагадаємо, "Три леви" вперше за 55 років пробилися у фінал великого турніру, обігравши Данію з рахунком 2:1.

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