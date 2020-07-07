Хавбек Реала близький до повноцінного трансферу в Арсенал

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета зізнався, що клуб веде переговори з мадридським Реалом щодо переходу півзахисника Дані Себальйоса до лондонської команди.

"Я дуже задоволений Себальйосом. Мені подобається його любов до футболу, пристрасть, яку він демонструє на кожному тренуванні і в кожному матчі.

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Дані розвивається правильним шляхом. Він став дуже важливим гравцем для Арсенала. Ми розмовляємо з його клубом. Треба, щоб Арсенал і Реал провели остаточні переговори про повноцінний трансфер Себальйоса. Подивимося, що з цього вийде", – цитує Артету видання Sky Sports.

Нагадаємо, 23-річний іспанець виступає за "канонірів" з літа 2019 року на правах оренди, термін якої закінчується після завершення поточного сезону. Раніше Себальйос заявляв про бажання повернутися в Реал і боротися за місце в основному складі.

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