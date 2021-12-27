Полузащитник Металлиста 1925 Дмитрий Кравченко получил приговор суда по делу дорожно-транспртного происшествия, в результате которого он в состоянии алкогольного опьянения протаранил три авто.

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25-летний игрок оштрафован на 340 (!!!) гривен, сообщает Telegram-канал Труха Харків. Также футболиста обязали выплатить судебный сбор в размере 420 гривен. Фрунзенский районный суд Харькова признал его виновным в административном правонарушении по 124 статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т. д.).

При этом суд освободил Кравченко от ответственности по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). Кроме этого, материалы переданы в клуб Металлист 1925 с требованием провести мероприятия по общественному воздействию на правонарушителя.

Напомним, ночью 28 октября 2020 года в Харькове на проспекте Льва Ландау Кравченко создал ужасную автотрощу – в результате столкновения были изуродованы три автомобиля и машина самого футболиста. Полузащитник Металлиста 1925 был в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,85 промилле алкоголя в крови, что в 9 раз превышает допустимую норму.

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